ВШЭ выразила соболезнования в связи со смертью Евгения Ясина

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Руководство Высшей школы экономики выразило соболезнования в связи со смертью одного из основателей университета и бывшего министра экономики России Евгения Ясина. В учреждении отметили вклад Ясина в развитие страны, а также его качества как ученого и организатора.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Евгения Григорьевича. Его уход из жизни - огромная потеря не только для Вышки, но и для всей России», - сообщается в Telegram-канале «Вышка для своих».

О смерти Ясина стало известно 25 сентября. Он скончался на 89-м году жизни. Известно, что до этого экс-министру диагностировали отек головного мозга и проблемы с сердцем.