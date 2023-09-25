Умер экс-министр экономики России Евгений Ясин

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На 89-ом году жизни скончался экс-министр экономики России Евгений Ясин. Информацию о смерти подтвердила его помощница в разговоре со «Звездой».

В конце августа бывшего министра госпитализировали в тяжелом состоянии, он был в реанимации. Mash сообщал, что у Ясина диагностировали отек головного мозга и серьезные проблемы с сердцем.

Евгений Ясин является одним из главных реформаторов 90-х, так как трудился над переходом СССР к рыночной экономике. С ноября 1994 года по март 1997 года он был министром экономики в правительстве Виктора Черномырдина.