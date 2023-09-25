Sky News: ракеты ATACMS могут попасть на черный рынок после передачи Киеву

США опасаются того, что Киев будет наносить удары ракетами ATACMS вглубь России, что послужит эскалации конфликта.

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Дальнобойные ракеты ATACMS могут попасть на черный рынок после того, как США отправили их Киеву. Об этом сообщил бывший вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл.

«Каждый раз, когда оружие передается Украине, есть шанс, что какая-то часть окажется на черном рынке», - заявил Белл в эфире Sky News.

Оперативно тактические ракеты ATACMS могут наносить удары вглубь России, чего хотят избежать США, чтобы не эскалировать конфликт. Военный подчеркнул, что Америка хочет удостовериться, что Киев не будет использовать оружие таким образом.

Ранее представители администрации президента США Джо Байдена заявили, что ракеты этого типа не смогут изменить ход военных действий в пользу Киева. По их мнению, оружие поможет Украине, но разминирование будет отнимать у ВСУ время.