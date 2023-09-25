«Ъ»: в 2024 году в России проиндексируют пенсии на 7,5%

В макропрогнозе Миноэкономики на 2024 год заложена индексация пенсий на 7,5%.

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В 2024 году пенсии в России будут проиндексированы на 7,5% в соответствии с уровнем инфляции. В результате средний размер выплаты неработающим пожилым людям составит 23,4 тысячи рублей.

«В 2024 году пенсии неработающим пенсионерам в РФ проиндексируют на 7,5%, по уровню инфляции, заложенному в макропрогнозе Минэкономики», - сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на бюджет Социального фонда.

Также издание рассказало, что в следующем году вырастет максимальный размер больничных, декретных отпусков и выплат по уходу за детьми. Это связано с созданием единого тарифа страховых взносов для работодателей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, гарантирующий военным пенсионерам, мобилизованным или заключившим контракт с Минобороны полную компенсацию военной пенсии. Военнослужащие получат ее помимо основных выплат.