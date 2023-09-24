В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
Кроме того, тревогу объявили на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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Власти Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, а также подконтрольной Киеву части Херсонской областей объявили воздушную тревогу.
Согласно порталу министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал с 19:56 до 20:02 (совпадает с мск).
В минувшую пятницу в городе Кременчуг прогремели взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога во всех областях.