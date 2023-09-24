В стране и мире В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога Ян Брацкий Кроме того, тревогу объявили на подконтрольной Киеву части Херсонской области. © Фото: Alex Chan Keystone Press, Agency Global Look Press Читайте нас на: Власти Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, а также подконтрольной Киеву части Херсонской областей объявили воздушную тревогу. Согласно порталу министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал с 19:56 до 20:02 (совпадает с мск). В минувшую пятницу в городе Кременчуг прогремели взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога во всех областях. Экспертное мнение и аналитика