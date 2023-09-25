Разрушили 93% домов: МО РФ показало архивные документы об оккупации Смоленска в ВОВ

Согласно документам, гитлеровцы с целью борьбы с партизанами организовало расправу над мирным населением и расстреляли 150 человек, среди которых были старики и дети, также жители Смоленска насильно отправлялись на Запад.

© Фото: Минобороны России

Минобороны России запустило новый историко-познавательный раздел «Мы помним с Алешей дороги Смоленщины...» в честь 80-летия со дня освобождения Смоленска от немецко-фашистских оккупантов. Опубликованные документы рассказывают, как гитлеровцы обращались с мирным населением города во время оккупации.

Один горожанин рассказал, что в годовщину вступления в город нацисты отметили, расстреляв 2 500 человек. Также молодежь Смоленска в возрасте от 16 до 22 насильно угоняли на запад. Последняя партия отправилась туда незадолго до освобождения - 23 сентября 1943 года.

Мирное население массово уничтожалось: при вскрытии массовых захоронений количество жертв колебалось от 100 000 до 120 000 человек, а после была озвучена цифра в 135 000 тысяч человек. В октябре 1943 года в городе жили всего 30 000 человек.

Также гитлеровцы уничтожали инфраструктуру города, взрывали и поджигали жилые дома. Около 93% домов было уничтожено к моменту, когда город заняли советские войска.

Бороться с нацистами пытались партизаны в Смоленской области и подпольщики в самом Смоленске. Согласно документам, в январе 1943 года фашисты попытались уничтожить партизан в Батуринскиом районе Смоленской области, однако не смогли выполнить свою задачу.

Тогда командование решило организовать расправу над мирным населением. Оккупанты сожгли деревни Лвсяники и Куровятино, устроили массовую порку, а затем расстреляли 150 человек, в числе которых были старики, женщины и дети.