Четыре печи сжигали 36 трупов в час: рассекретили архивные документы о концлагере «Заксенхаузен»
00:01 11.04.2023
Бывший узник Мачеевский рассказал, как военнопленных держали в невыносимых условиях. В тюремных помещениях, рассчитанных на 100 человек, могли разместить 400 человек, так что «от тесноты едва можно было двигаться».
Минобороны России запускает специальный мультимедийный раздел «Звериное лицо фашизма», приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. В нем опубликованы архивные материалы из фондов ЦАМО РФ - задокументированные свидетельства массового уничтожения населения на оккупированных нацистами территориях Советского Союза и стран Европы.
География концентрационных лагерей гитлеровской Германии была очень обширной. Фашисты массово создавали лагеря различного назначения в Генерал-губернаторстве (Польша), организовывали их и на оккупированных территориях Советского Союза. Среди них были трудовые лагеря, лагеря усиленного труда, транзитные лагеря, лагеря для военнопленных, непосредственно концентрационные лагеря и лагеря уничтожения.
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