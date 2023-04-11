Армия Четыре печи сжигали 36 трупов в час: рассекретили архивные документы о концлагере «Заксенхаузен» Бывший узник Мачеевский рассказал, как военнопленных держали в невыносимых условиях. В тюремных помещениях, рассчитанных на 100 человек, могли разместить 400 человек, так что «от тесноты едва можно было двигаться». © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России запускает специальный мультимедийный раздел «Звериное лицо фашизма», приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. В нем опубликованы архивные материалы из фондов ЦАМО РФ - задокументированные свидетельства массового уничтожения населения на оккупированных нацистами территориях Советского Союза и стран Европы. География концентрационных лагерей гитлеровской Германии была очень обширной. Фашисты массово создавали лагеря различного назначения в Генерал-губернаторстве (Польша), организовывали их и на оккупированных территориях Советского Союза. Среди них были трудовые лагеря, лагеря усиленного труда, транзитные лагеря, лагеря для военнопленных, непосредственно концентрационные лагеря и лагеря уничтожения. © Минобороны России Скрыть кровавые преступления фашизма впоследствии попытаются не только сами преступники, но и новые геополитические оппоненты СССР. Об этом говорят строки информационной сводки Советской военной администрации в Германии от 5 ноября 1947 года, в которой речь идет о судебном процессе над преступниками концлагеря «Заксенхаузен» - одного из известнейших в нацистской Германии. Лагерю «Заксенхаузен» в новом разделе посвящена значительная часть архивных материалов. Акт обследования концлагеря от 16 мая 1945 года свидетельствует, что он был образцовым предприятием в гитлеровской системе истребления народов. «Лагерь оборудован “по последнему слову немецкой техники уничтожения” и относился к разряду “первоклассных”», - указано в документе. В нем подробно описано имеющееся в «Заксенхаузене» оборудование. «У северного края основного лагеря расположен крематорий на четыре печи. При крематории имеется склад с большим количеством одежды, обуви, волос казненных узников. Четыре печи крематория поглощали в час 36 трупов. Погибло за период существования лагеря около 80 000 человек, из них около 50 000 - от туберкулеза и голода и около 30 000 - уничтожено через крематорий. С 1941 по 1945 годы почти ежедневно гибли 30-40 человек», - говорится в документе. © Минобороны России Здесь же отмечается, что в «Заксенхаузен» часто приезжали высокопоставленные идеологи нацизма. Указано, что Гиммлер неоднократно его посещал в целях инспектирования. Невыносимые условия содержания узников в «Заксенхаузене» были характерны и для остальных концлагерей. Об этом в своих показаниях пишет Станислав Мачеевский, который в качестве политзаключенного попал в этот лагерь еще до начала Великой Отечественной войны. «Здесь, как и в других тюрьмах Германии, тюремные помещения были переполнены. В тюрьме, куда меня поместили, при норме 100-120 человек, в помещениях было набито 400 человек. От тесноты едва можно было двигаться», - вспоминает он. © Минобороны России По словам политзаключенного, отношение к узникам было столь жестоким и унизительным, что нередко были случаи суицида. «Обращение с заключенными в лагере приводило часто к тому, что некоторые, более слабые характером, бросались на окружающую лагерь колючую проволоку, по которой проходил ток высокого напряжения, и кончали таким образом жизнь самоубийством», - рассказал он. В рассекреченных архивах также хранится информация о зверствах фашистов в лагерях «Равенсброк», «Майданек», «Зоненбург» и «Освенцим». Ранее СВР рассекретила документы о планах нападения Германии на СССР. Один из пунктов документа сообщает, что «понятие Советский Союз должно быть стерто с географической карты». Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика