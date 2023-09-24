Летчик Ми-28 рассказал об уничтожении до 30 украинских боевиков в лесополосе

Вместе с живой силой периодически удается поражать и бронетехнику, пикапы, БТР, БМП, заявил военнослужащий с позывным «Спартак».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские летчики Ка-52 и Ми-28 ЮВО показали уничтожение украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Соответствующие кадры опубликовано Минобороны РФ.

Командир экипажа с позывным «Спартак» рассказал, что разведка выявила скопление и переброску дополнительных сил противника, в одной из лесополос - до 30 человек живой силы.

Наши летчики выполнили задачу по уничтожению выявленной цели неуправляемыми ракетами. Вместе с живой силой периодически удается поражать и бронетехнику, пикапы, БТР, БМП.

«Я думаю, что результаты мы увидим скоро. Живая сила противника истощается, резервы у них не бесконечные», - сказал «Спартак».

После того, как смешанная группа вертолетов во главе с ударным Ка-52 завершает выполнение задачу, она уходит в район полевого аэродрома.

Ранее российское военное ведомство опубликовало кадры, на которых Ка-52 разгромили опорник на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.