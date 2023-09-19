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Ушли от «Стингера»: Ка-52 разгромили опорник на Краснолиманском направлении

06:28 19.09.2023
Летчики заходят на боевой курс на скорости около 250 км/ч и выполняют пуски с кабрирования.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа уничтожили бронетехнику и опорный пункт украинских националистов на Краснолиманском направлении спецоперации. Кадры боевой работы вертолетов опубликовало Минобороны России.

«Была поставлена задача по уничтожению опорного пункта противника и живой силы. Вышли в район цели, осуществили маневр, стрельба осуществлялась с кабрирования. Выполнили пуск, потом отход на обратный маршрут. После отхода аппаратура бортового комплекса обороны оповестила о пуске Stinger. Экипаж выполнил отход, уход на предельно малую высоту, отстрел тепловых ловушек», - рассказал о боевом вылете командир звена с позывным «Матерый».

Летчики заходят на боевой курс на скорости около 250 км/ч. Для ударов по бронетехнике противника применяют противотанковый ракетный комплекс «Вихрь-М», для поражения живой силы и площадных целей - неуправляемые авиационные ракеты С-8, пуски которых производятся с кабрирования.

«Ребята, которые находятся на “передке”, всегда ждут появления вертолетов. Если кого-то видим - руками машут, приветствуют, если позволяет обстановка. Если не позволяет - в радиообмен всегда говорят спасибо. Всегда разговариваем с ними, поддерживаем как-то», - рассказал «Матерый».

Командование группировки российских войск отмечает высокую эффективность работы экипажей вертолетов Ка-52 авиационного соединения Центрального военного округа. В ходе спецоперации они успешно выполнили больше сотни боевых задач.

Ранее командир Ка-52 рассказал о боевой тактике летчиков в зоне спецоперации. Экипажи работают с больших расстояний и стараются не заходить в зону работы вражеской ПВО.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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