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Лавров заявил, что РФ уважает целостность Украины по декларации 1991 года

Максим Крюков
09:16 24.09.2023
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в той редакции декларации был пункт о том, что Украина не будет вступать ни в какие военные альянсы.
Лавров заявил, что РФ уважает целостность Украины по декларации 1991 года
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости
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Москва уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения положений, которые были приняты в Декларации о ее независимости в 1991 году. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«Но в Декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы», - напомнил глава МИД РФ.

Именно в той редакции документа и при тех условиях «мы территориальную целостность Украины поддерживаем», подчеркнул министр. Он также уточнил, что в декларации 1990 года были пункты, закрепляющие уважение прав национальных меньшинств, права русского языка и других языков, передает RT.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что территориальная целостность Украины была разрушена теми, кто осуществил и поддержал госпереворот в 2014 году, «лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ».

Ранее президент Владимир Путин на встрече с главами африканских государств в Санкт-Петербурге заявил, что после распада СССР в Декларации о государственном суверенитете Украины было четко указано, что страна является нейтральным государством. Российский лидер отметил, что для Москвы это имеет принципиальное значение, подчеркнув, что втягивание Киева в НАТО имеет фундаментальную угрозу для безопасности РФ.

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