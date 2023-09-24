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Анестезиолог Симбирцев заявил, что наркоз не влияет на умственные способности

Максим Крюков
08:48 24.09.2023
По словам анестезиолога-реаниматолога Сергея Симбирцева, негативное влияние наркоза на память тоже является мифом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Применение анестезии при проведении операций не влияет на умственные способности. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил анестезиолог-реаниматолог Сергей Симбирцев.

«Основная проблема - люди боятся того, что анестезия - или как большинство называет наркоз -повлияет на умственные способности, на мозг. Многие боятся, что с памятью будут проблемы. Это тоже мифический рассказ, потому что память все равно в любом случае ухудшается», - сказал он.

Эксперт также рассказал, что какие-либо проблемы или осложнения могут быть вызваны человеческим фактором (работой хирурга, анестезиолога или другого персонала) и особенностями человека, связанными с индивидуальной непереносимостью.

Собеседник телеканала отметил, что в последнее время медицина стала доказательной, «то есть собирается статистика, она анализируется».

Ранее «Звезда» рассказала, как российские ученые разработали уникальную технологию восстановления голоса. Сотрудники Сеченовского университета создали специальный жидкий имплант, который вводят на место поврежденных голосовых складок.

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