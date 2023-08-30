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Российские ученые разработали уникальную технологию восстановления голоса

Игнат Далакян
Наталья Жадько
22:54 30.08.2023
Ученые создали специальный жидкий имплант, который вводят на место поврежденных голосовых складок.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Уникальную технологию, которая позволит вернуть голос из-за повреждения связок, разработали и испытали ученые Сеченовского университета. Тесты прошли успешно. Пока правда только на животных. Но ученые уверены, что в будущем технология поможет многим людям, которые утратили голос и вынуждены разговаривать с помощью голосообразующих аппаратов.

Поврежденные голосовые складки невооруженным взглядом увидеть невозможно, но последствия заметны хорошо. Если след от удаленного рубца оставить заживать естественным путем, то могут быть тяжелые последствия для организма: на месте старой травмы образуются еще более грубые и большие рубцы из-за которых может сузится гортань, а больному придется ставить трахеостому, так как пациенту станет трудно дышать.

Пациент, как и сам процесс, уникальный. На операционном столе... кролик. Но все, как у людей - общий наркоз, травмированные связки и хирургическое вмешательство. Вот только метод лечения - инновационный. Специалисты Сеченовского Университета Минздрава России и научно-технологического парка биомедицины разработали способ восстановления голоса при повреждениях голосовых складок с помощью импланта.

«В настоящий момент восстановить структуру голосовых складок при рубцах, повреждениях возможным не представлялось. Поэтому мы были нацелены на клеточные технологии, которые позволяют именно регенерировать структуру ткани близкой которой она должны быть. Мы пришли к такой технологии по использованию биоэквивалента на основе мезенхимных стромальных клеток геля», - рассказал врач Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского Университета Минздрава России Михаил Свистушкин.

Иными словами, соединяя между собой специальный гель и мезенхимные стромальные клетки, их еще называют регенеративные - те, которые обладают свойством восстанавливать поврежденные ткани в случае, когда голос утрачен полностью - их можно получить из тканей организма, например, жира, крови, костного мозга, даже из пульпы зуба - ученые создали жидкий имплант. Его и вводят на место поврежденных голосовых складок.

В гортань шприцем, вводят, своего рода, «заплатку». Гель, состоящий из полезных, можно даже сказать, волшебных клеток, заполняет поврежденное пространство и травмированные голосовые связки восстанавливаются естественным путем. Операция занимает чуть больше 20 минут. Сложность только в том, что у кролика, в отличие от человека, размер гортани в несколько раз меньше, поэтому работа более кропотливая и аккуратная.

Процесс восстановления и заживления голосовых складок занимает около трех месяцев. И по словам ученых, комбинация именно таких компонентов - регенеративных клеток и фибринового геля - дают поразительные результаты. Ткань, которая образуется на месте дефекта практически неотличима от естественной голосовой складки.

Подробнее об инновации прямо из лаборатории смотрите в материале Натальи Жадько.

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