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В Дагестане подросток на машине умышленно наехал на мальчика на велосипеде

Анна Назайкина
08:29 24.09.2023
Автомобиль несколько раз сдает назад в направлении ребенка, после столкновения ребенок начинает громко плакать.
© Видео: criminal_chronicle, Telegram © Фото: criminal_chronicle, Telegram
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В Дагестане 15-летний подросток за рулем легковушки сбил мальчика на велосипеде, который ехал на велосипеде, сообщил Telegram-канал criminal_chronicle, передает «360».

Причем утверждается, что молодой человек мог сделать это умышленно. Судя по кадрам, автомобиль на скорости сдает назад  в направлении ребенка, на третий раз мальчика сбивают, после чего он начинает сильно плакать. Водитель подходит к пострадавшему и начинает что-то ему говорить.

По некоторым данным, парень мог разозлить находившихся в легковушке тем, что «подрезал» их, однако на видео это не запечатлено.

Было добавлено, что в настоящий момент водитель находится в полиции, правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в Москве парень на электросамокате сбил пятилетнего ребенка. Судя по кадрам с камер наблюдения, виновник аварии скрылся с места ДТП.

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