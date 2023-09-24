В Дагестане подросток на машине умышленно наехал на мальчика на велосипеде

Автомобиль несколько раз сдает назад в направлении ребенка, после столкновения ребенок начинает громко плакать.

© Видео: criminal_chronicle, Telegram © Фото: criminal_chronicle, Telegram

В Дагестане 15-летний подросток за рулем легковушки сбил мальчика на велосипеде, который ехал на велосипеде, сообщил Telegram-канал criminal_chronicle, передает «360».

Причем утверждается, что молодой человек мог сделать это умышленно. Судя по кадрам, автомобиль на скорости сдает назад в направлении ребенка, на третий раз мальчика сбивают, после чего он начинает сильно плакать. Водитель подходит к пострадавшему и начинает что-то ему говорить.

По некоторым данным, парень мог разозлить находившихся в легковушке тем, что «подрезал» их, однако на видео это не запечатлено.

Было добавлено, что в настоящий момент водитель находится в полиции, правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в Москве парень на электросамокате сбил пятилетнего ребенка. Судя по кадрам с камер наблюдения, виновник аварии скрылся с места ДТП.