В Москве парень на электросамокате сбил 5-летнего ребенка
Отец пострадавшего заявил, что виновник аварии скрылся с места происшествия.
© Видео: moscowproc, Telegram © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Москвич на самокате сбил 5-летнего ребенка, ДТП произошло в Южном Бутове, сообщает столичная прокуратура.
Момент происшествия попал на камеры наблюдения. В результате случившегося ребенка госпитализировали в больницу.
Прокуратура, со ссылкой на отца пострадавшего, отмечает, что после того, как парень наехал на его сына, он ненадолго остановился, а затем уехал с места происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.
Ранее в столице курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину, а затем покинул место аварии.