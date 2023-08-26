В Москве парень на электросамокате сбил 5-летнего ребенка

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Москвич на самокате сбил 5-летнего ребенка, ДТП произошло в Южном Бутове, сообщает столичная прокуратура.

Момент происшествия попал на камеры наблюдения. В результате случившегося ребенка госпитализировали в больницу.

Прокуратура, со ссылкой на отца пострадавшего, отмечает, что после того, как парень наехал на его сына, он ненадолго остановился, а затем уехал с места происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.

Ранее в столице курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину, а затем покинул место аварии.