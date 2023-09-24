Военнослужащего ранили в плечо, после чего он попал в госпиталь в Винницу.

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Украинский военный, получивший ранение в ходе боевых действий, отказался воевать и дезертировал после ряда «приключений». О том, что с ним произошло, он рассказал в беседе с The Times.

Сержанта ВСУ ранили в плечо, после чего он попал в госпиталь в Винницу. В медучреждении врачам не удалось полностью извлечь осколки, вследствие чего мужчина стал хуже чувствовать руку, иногда она немела, иногда очень сильно болела, ей стало сложно шевелить.

«Один врач предложил выписать мне справку о том, что я непригоден к дальнейшей службе, если я заплачу ему 1500 долларов», - приводятся слова Андрея.

Боец выяснил, что может получить полноценное лечение в ФРГ - там врачи готовы провести полноценную операцию. Однако мужчину не выпустили страны, так как командование посчитало, что годен к службе.

Военнослужащий в один момент осознал, что большинство его друзей не смогли остаться в живых в зоне боевых действий, а от службы в раненой рукой его способна спасти только взятка.

«Я никогда больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом», — сказал он отметив, что лучше прострелит себе ногу, чем вернется туда.

Ранее украинский пленный рассказал, как под Житомиром украли два автомобиля гуманитарной помощи для украинских вооруженных формирований.