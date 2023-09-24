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Вильфанд заявил, что на следующей неделе «погода будет бодрить москвичей»

Максим Крюков
06:50 24.09.2023
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, днем температура понизится до 16-21 градусов, ночью - до плюс 4-10 градусов.
Вильфанд заявил, что на следующей неделе «погода будет бодрить москвичей»
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press
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На следующей неделе в Москве в дневное время воздух прогреется до 16-21 градусов, ночью температура понизится до плюс 4-10 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что после теплых выходных это покажется «сильнейшим похолоданием».

«Погода начнет меняться поздно вечером в воскресенье - станет облачнее, пройдут кратковременные дожди», - передает его слова ТАСС.

Метеоролог добавил, что в понедельник, 25 сентября, тоже ожидаются осадки, а температура будет не выше плюс 15-20 градусов, отметив что такие показатели «выше нормы на 3-4 градуса».

«Это значит, что и по утрам будет прохладно. Погода будет бодрить москвичей», - сказал синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что сентябрь этого года в России может стать самым теплым с начала 21 века. По его словам, такие высокие сентябрьские температуры были зафиксированы в 2006, 2009 и 2018 годах. Метеоролог добавил, что на данный момент первое место по температурным показателям занимает сентябрь 2018 года.

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