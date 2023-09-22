В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сентябрь 2023 года может стать самым теплым в России с начала 21 века

Анна Назайкина
12:33 22.09.2023
На данный момент первое место по температурным показателям занимает сентябрь 2018 года, рассказал метеоролог.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Сентябрь 2023 года в России может стать самым теплым с начала 21 века. Об этом в беседе со «Звездой» заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он рассказал, что такие высокие сентябрьские температуры были зафиксированы в 2006, 2009 и 2018 годах.

«Да они нечастые, но они периодически повторяются, за эти 23 года это уже четвертый сентября с такими температурами, и у него есть все шансы занять первое место, потому что первое место в этой линейке занимает 2018 год», - сказал он.

К окончательному выводу метеорологи придут в конце следующей недели после того, как будут зафиксированы и проанализированы все показали. По мнению Ильина, есть большая вероятность, что этот сентябрь «подвинет» все остальные.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» пообещал в октябре бабье лето в Москве и теплое Черное море.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:13 В стране и мире
На Украине призвали расследовать монтаж видео с Зеленским на Генассамблее ООН
11:49 В стране и мире
ФНС запустила сервис для подбора имени ребенку
10:30 В стране и мире
Видео
В подмосковном Щелкове тушат мощный пожар в двухэтажном здании
10:20 ОПК
ВКС России получили модернизированный самолет ДРЛО А-50У
08:14 В стране и мире
Аварийно севший в поле в Новосибирской области самолет в будущем сможет летать
Популярное
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Видео
Козлы подрались прямо на капоте авто в московском Бутово
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.