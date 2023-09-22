Сентябрь 2023 года может стать самым теплым в России с начала 21 века

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Сентябрь 2023 года в России может стать самым теплым с начала 21 века. Об этом в беседе со «Звездой» заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он рассказал, что такие высокие сентябрьские температуры были зафиксированы в 2006, 2009 и 2018 годах.

«Да они нечастые, но они периодически повторяются, за эти 23 года это уже четвертый сентября с такими температурами, и у него есть все шансы занять первое место, потому что первое место в этой линейке занимает 2018 год», - сказал он.

К окончательному выводу метеорологи придут в конце следующей недели после того, как будут зафиксированы и проанализированы все показали. По мнению Ильина, есть большая вероятность, что этот сентябрь «подвинет» все остальные.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» пообещал в октябре бабье лето в Москве и теплое Черное море.