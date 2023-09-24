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В Филиппинах заявили о желании развивать отношения с Россией

Сергей Лебедев
04:21 24.09.2023
Министр иностранных дел азиатской страны Энрике Манало заявил, что страна намерена более эффективно реализовывать уже имеющиеся соглашения.
В Филиппинах заявили о желании развивать отношения с Россией
© Фото: Herman Lumanog, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Филиппины намерены в будущем более эффективно реализовывать уже имеющиеся соглашения с Россией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел азиатской страны Энрике Манало.

«Нас с Россией связывает большое число соглашений. Я считаю, что главное - это понять, каким образом мы можем более эффективно реализовать их», - сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, сейчас обе страны сотрудничают в сфере экономики. Однако также есть задатки для развития взаимодействия по вопросам безопасности.

«Чиновникам, вероятно, следует проводить больше обменов мнениями и встреч, чтобы изучить то, как мы можем двигаться вперед», - добавил министр.

Ранее во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об опасности расширения влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, это создает риски возникновения нового очага напряженности в «дополнение к до предела разогретому европейскому».

Глава МИД отметил, что экспансия зоны ответственности Североатлантического альянса на Восточном побережье выражается в создании военно-политических мини-альянсов. НАТО постепенно разворачивает собственную инфраструктуру на «тихоокеанском театре», что представляет собой политику против России и Китая.

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