РУДН: в Россию вернулись ученые, которых не пустили в Молдавию

Они ехали в Приднестровье на конференцию по русскому языку.

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Ехавшие в Приднестровье на конференцию по русскому языку ученые, которым ранее отказали во въезде в Молдавию, вернулись домой. Об этом заявили в Российском университете дружбы народов. Перед тем, как депортировать в Стамбул, людей более полутора суток держали в аэропорту без объяснения причин и обстоятельств.

«Из Стамбула ученые самостоятельно вылетели в родные города», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы РУДН.

Отмечается, что только в Турции ученым вернули паспорта, отобранные пограничниками. В документах появилась отметка «Не доказана цель визита».

На днях в молдавской погранполиции сообщили, что группу ученых из России и Центральной Азии не пустили на основании анализа рисков и данных от службы безопасности. Депортировали 21 исследователя из РФ, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана, которые должны были участвовать в конференции «Русский язык как основа межнационального мира». Соорганизатором мероприятия является Российский университет дружбы народов.

Напомним, в апреле этого года официальный Кишинев объявил персоной нон грата сотрудника посольства России. Помимо высылки дипломата, двоих работников дипмиссии в Молдавии лишили специального допуска в аэропорт.

После этого в Кремле отметили, что произошедшее является продолжением недружественной линии по отношению к РФ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, власти Молдавии «рубят все канаты».