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В Кремле заявили, что власти Молдавии «рубят все канаты» в двусторонних отношениях

Ян Брацкий
16:18 26.07.2023
Представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что любые проявления русофобии на уровне властей Молдавии не останутся без ответа.
В Кремле заявили, что власти Молдавии «рубят все канаты» в двусторонних отношениях
© Фото: Sergey Smirnov, Global Look Press
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Решение молдавских властей сократить численность персонала российского посольства в Кишиневе является продолжением недружественной линии республиканского руководства по отношению к нашей стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«К сожалению, Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние, русофобия всячески поощряется. Часто не находит питательной среды среди людей, но само руководство рубит все канаты. Это плохо. Разумеется, подобные шаги не останутся без взаимности», - отметил Песков.

В настоящий момент в посольстве работают 70 сотрудников, 45 из них покинут республику, останутся 10 дипломатов и 15 технических сотрудников, напоминает РБК.

Ранее официальный Кишинев объявил персоной нон грата сотрудника посольства России. Помимо высылки сотрудника российской дипмиссии, двоих работников посольства РФ в Молдавии лишили специального допуска в аэропорт.

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