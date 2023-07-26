В стране и мире В Кремле заявили, что власти Молдавии «рубят все канаты» в двусторонних отношениях Ян Брацкий Представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что любые проявления русофобии на уровне властей Молдавии не останутся без ответа. © Фото: Sergey Smirnov, Global Look Press Читайте нас на: Решение молдавских властей сократить численность персонала российского посольства в Кишиневе является продолжением недружественной линии республиканского руководства по отношению к нашей стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «К сожалению, Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние, русофобия всячески поощряется. Часто не находит питательной среды среди людей, но само руководство рубит все канаты. Это плохо. Разумеется, подобные шаги не останутся без взаимности», - отметил Песков. В настоящий момент в посольстве работают 70 сотрудников, 45 из них покинут республику, останутся 10 дипломатов и 15 технических сотрудников, напоминает РБК. Ранее официальный Кишинев объявил персоной нон грата сотрудника посольства России. Помимо высылки сотрудника российской дипмиссии, двоих работников посольства РФ в Молдавии лишили специального допуска в аэропорт. Экспертное мнение и аналитика