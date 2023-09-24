DM: пресс-секретарь объяснила «страстью» дважды рассказанную Байденом историю

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден «говорил от всего сердца», когда дважды повторил одну и ту же историю в течение нескольких минут. По ее словам, Байден «испытывает страсть, когда рассказывает эту историю», пишет Daily Mail.

Журналисты спрашивали Жан-Пьер о промахе Байдена - в частности, о том, есть ли опасение, что он снова полностью перескажет историю в одном и том же месте на одном и том же мероприятии. Сотрудники СМИ указывали, что подавляющее большинство американцев обеспокоены, сможет ли 80-летний Байден быть эффективным на втором президентском сроке. Пресс-секретарь ответила без камер, сообщает издание.

«Иногда я говорю отсюда и тоже повторяюсь», - попыталась отшутиться Жан-Пьер.

Пресс-секретарь отметила, что не спрашивала Байдена об этой оплошности.

«Вы слышите, как президент говорит об этом, для него это всегда невероятно эмоционально. Он пережил невероятно трудный период, когда решил принять участие в гонке», - добавила она.

Байден решил не баллотироваться на пост президента в 2016 году из-за того, что годом ранее его сын Бо умер от рака мозга. На мероприятии по сбору средств для своей кампании по переизбранию в Нью-Йорке Байден дважды рассказал о том, как митинг сторонников превосходства белой расы Шарлоттсвилле в августе 2017 года и реакция на него бывшего президента Дональда Трампа вдохновили его баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

Жан-Пьер заявила о «страсти, которую он испытывает, когда рассказывает эту историю». В конце концов пресс-секретарь Белого дома ответила, что ей нужно быть осторожной, говоря об этом мероприятии, поскольку это был сбор средств на предвыборную кампанию, и в этой ситуации она ограничена законом.