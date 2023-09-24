Задержан мужчина, убивший прохожего в Звенигороде из-за собаки

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В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве мужчины во дворе многоэтажного жилого дома в Звенигороде, сообщает ГУ СК России по Московской области. Конфликт, по предварительным данным, возник из-за лая собаки, сообщает «Лайф».

Прохожий подошел с ножом к стоявшей у скамейки паре и сначала толкнул хозяйку собаки. После того как ей на помощь пришел мужчина, неизвестный несколько раз ударил его ножом и уехал на автомобиле Peugeot. Пострадавшего мужчину спасти не удалось, он умер в больнице.

По данным следователей, нападение произошло ночью 22 сентября. Задержан 44-летний местный житель, его привезли на допрос. Сообщается, что на фоне внезапно возникшего конфликта он нанес множественные колото-резанные ранения в грудь и живот 45-летнему мужчине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».