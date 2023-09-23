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Житель Подмосковья зарезал мужчину, вступившегося за прохожую

Елизавета Кондрикова
16:06 23.09.2023
Злоумышленник уже задержан полицией.
© Видео: mosoblproc, Telegram © Фото: mosoblproc, Telegram
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В одном из дворов Звенигорода Московской области злоумышленник нанес несколько колотых ран ножом мужчине, беседовавшему на лавочке с прохожей, которая выгуливала собаку. Неизвестный сначала толкнул женщину, а затем с ножом напал на мужчину. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

«Мужчина поспешил защитить женщину и бросился на оппонента с кулаками. Тот несколько раз пырнул его ножом, а затем ушел. Пострадавший снял футболку, чтобы перевязать раны, а потом лег на лавку», - рассказали подробности в «360».

По сообщению прокуратуры, пострадавший скончался от полученных травм в реанимации на следующее утро.

Происшествие произошло у входа в подъезд в районе Восточный микрорайона №3 Звенигорода. Злоумышленник сразу же покинул место преступления, но вскоре все равно был задержан полицией. Одинцовская прокуратура возбудила уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), в ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.

Во вторник 19 сентября полиции удалось задержать подозреваемого в убийстве женщины в Москве. Жертвой оказалась сотрудница Роспотребнадзора, ее тело с признаками насильственной смерти было найдено столичным жителем во время прогулки с собакой рядом с Молдавской улицей. 

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