Скончался экс-владелец Harrods и отец возлюбленного принцессы Дианы Аль-Файед

Миллиардер из Египта Мохаммед Аль-Файед после смерти сына в автокатастрофе с принцессой Дианой вел долгое расследование. Он пытался доказать, что все случилось по вине британских спецслужб.

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Скончался 94-летний египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед, ранее владевший самым известным универмагом Лондона Harrods и английским футбольным клубом «Фулхэм». Его сын, встречавшийся с принцессой Дианой, погиб вместе с ней в автокатастрофе в Париже в 1997 году.

«Его семья сообщает, что он "мирно скончался от старости" в среду», - написал телеканал Sky News.

Телеканал напоминает, что Аль-Файед после смерти сына вел долгую кампанию, утверждая, что автокатастрофа не была случайной. По его убеждению, ее организовали британские спецслужбы.

В конце августа в возрасте 90 лет скончался советский и российский режиссер и сценарист Глеб Панфилов. Он был режиссером фильма «Мать», снятого по мотивам одноименного романа Максима Горького, а в 2021 году Панфилов стал сценаристом кинокартины «Иван Денисович» (по мотивам рассказа Александра Солженицына).