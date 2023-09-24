Украинские боевики кассетными снарядами обстреляли Ясиноватую

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В воскресенье около половины третьего ночи боевики обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что националисты выпустили по населенному пункту три кассетных снаряда калибром 155 мм. Огонь велся со стороны села Семеновка.

Ранее в Ясиноватой обстрелами со стороны украинских боевиков была уничтожена вся коммунальная техника предприятия, занимавшегося вывозом отходов, уборкой и благоустройством. Националисты использовали кассетные снаряды.

Повреждено около 20 единиц техники. Также разрушено здание конторы.