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«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби

Владимир Рубанов
02:42 24.09.2023
Единственный гол на седьмой минуте встречи забил Тео Бонгонда.
«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби
© Фото: ФК «Спартак»
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Футболисты «Спартака» победили «Динамо» на своем поле в Тушине в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «360». Единственный гол на седьмой минуте встречи забил Тео Бонгонда.

Гол был забит на седьмой минуте с фланговой передачи Александра Соболева. В перерыве был замен вратарь «красно-белых» Александр Селихов, вместо него во втором тайме на поле вышел Александр Максименко.

«Спартак» обошел «Динамо» в турнирной таблице РПЛ. «Красно-белые» занимают теперь с 16 очками четвертую строчку, уступая «Зениту», «Краснодару» и «Крыльям Советов». «Динамо» на пятом месте с 15 очками. Для «Спартака» это третий матч подряд, в котором команда не пропускает мячи.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал слова главного тренера сборной РФ по футболу Валерия Карпина, который призвал отечественных игроков уезжать за границу.

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