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Вучич заявил, что власти Косово нападут на сербов на фоне наступления Киева

Максим Крюков
17:14 02.07.2023
По словам президента Сербии Александра Вучича, попытками изменить ситуацию на передовой Киев пытается получить открытый билет для вступления в НАТО.
Вучич заявил, что власти Косово нападут на сербов на фоне наступления Киева
© Фото: Tomas Tkacik, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Киевский режим попытается развить контрнаступление перед саммитом Североатлантического альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич в эфире сербского телеканала TV Prva, отметив, что на этом фоне власти Косово начнут новую волну гонений на сербов.

По словам сербского лидера, попытками изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения украинские власти пытаются получить открытый билет для присоединения к НАТО.

Президент Сербии добавил, что параллельно с контрнаступлением вооруженных формирований украинских националистов косовоалбанский премьер-министр Альбин Курти запустит новый виток гонений на местных сербов.

Ранее журналист Чей Боуз заявил, что НАТО принесет Украину в жертву любой ценой. По его словам, Североатлантический альянс не переживет победы Москвы над Киевом в специальной военной операции.

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