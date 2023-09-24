Telegraph: антимонархисты провели акцию «Не мой король» в Букингемском дворце

Участники республиканского движения прошли во дворец под видом туристов и сфотографировались в футболках с надписью.

© Фото: RepublicStaff, X/Twitter

Активисты британского движения Republic провели в субботу акцию протеста против монархии в Букингемском дворце, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph. Движение выступает против монархии.

Участники республиканского движения пробрались в королевский дом после полудня. Предположительно они купили билеты для входа во дворец, притворившись туристами. Войдя в Большой зал, они сфотографировались там в футболках с надписью «Не мой король» («Not My King»).

Акция длилась «считанные секунды», а потом служба безопасности задержала шестерых участников протеста и вскоре вывела их через главные ворота. Как сообщается, инцидентом занимаются сотрудники службы безопасности дворца.

Активисты разместили сделанное во дворце фото в соцсетях с подписью: «Это фантастический момент для республиканцев по всей стране - группа нормальных граждан выступает за демократию в приемном доме монархии». Лидер движения Republic Грэм Смит отмметил, что это «первый протест против монархии в Букингемском дворце» и заверил, что активисты продолжат выступать против монархии по всей стране.

Ранее в ирландском Дублине протестующие бросили в реку муляж гроба с надписью «Покойся с миром, Британская Империя». Так участники акции воссоздали действия дублинского социалистического политика в 1897 году во время визита в город королевы Виктории.