В Дублине протестующие сбросили в реку гроб с посланием к Британской империи

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В столице Дублина Ирландии протестующие против монархии сбросили в реку муляж гроба с надписью «Покойся с миром, Британская Империя». Видео акции опубликовано в Twitter-аккаунте Ирландского антиимпериалистического движения.

По данным телеканала Sky News, инцидент произошел во время протестного шествия. Участники акции таким образом воссоздали действия дублинского социалистического политика в 1897 году во время визита в город королевы Виктории.