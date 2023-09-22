Взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области

В области была объявлена воздушная тревога.

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По сообщению телеканала ТСН, взрывы прогремели в городе Кременчуг Полтавской области. О взрывах сообщили местные жители.

«Взрывы в Кременчуге!» - передает Радио Sputnik сообщение телеканала.

В публикации также добавили, что в 17.13 была объявлена воздушная тревога в шести областях, включая Полтавскую. Данные были взяты с онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее, в понедельник, 18 сентября, сообщалось о мощных взрывах у здания администрации Донецка, было зафиксировано как минимум одно попадание. Украинские националисты обстреляли кассетными боеприпасами Донецк и Макеевку.