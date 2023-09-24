При обстреле села в Запорожской области ранены трое мирных жителей

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Украинские боевики осуществили ракетный удар по селу Новофедоровка в Запорожской области, в результате которого ранения получили трое мирных жителей. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

В агентстве добавили, что удар украинской армии был осуществлен в 18:30 по московскому времени. На месте уже работают представители экстренных служб.

Сегодня ВСУ также совершили ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области. Жертвой удара стал один человек, еще 11 мирных жителей получили ранения разной тяжести, из них - трое детей, они были срочно доставлены в местную больницу.