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Экономист Марголин назвал последствия массового отказа от доллара

Ян Брацкий
19:53 24.09.2023
По мнению экономиста Андрея Марголина, массовый отказ от доллара в условиях кризиса окажет серьезное влияние на США.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Liu Jie, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Отказ большинства стран от использования доллара опасен для экономики Соединенных Штатов Америки. Таким мнением со «Звездой» поделился проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.

«Реальность такова, что при помощи доллара американцы привязывают к своей экономике огромное количество интересантов. Сами экономисты в США говорят, что доля доллара в мировых финансовых расчетах в 40% предельная, ниже которой падать не хочется», - рассказал Марголин.

Эксперт напомнил, что роль доллара не исчерпывается только золотовалютными резервами и расчетами. Существуют проблемы финансовых рынков, которые привязаны к доллару существенно сильнее.

«Если Китай сегодня серьезно уменьшит объем своих золотовалютных резервов в долларах, то США получат меньше возможностей занимать деньги и направлять их на свои цели. То есть для них последствия самые прямые. Ты теряешь доступ к дешевым источникам заимствования. В период кризиса, вероятность которого велика, для США это может оказаться чревато серьезными последствиями», - уточнил экономист.

Иными словами, если спрос на твою валюту снижается, то ты теряешь не только экономическое, но и политическое влияние, сказал проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития. В целом, курс на дедолларизацию безальтернативен, уверен он. Тем не менее, этот процесс не будет быстрым, заверил Марголин.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупредил о последствиях создания Россией, Индией и Китаем новой валюты. По его мнению, это пошатнет финансовую гегемонию Вашингтона. По мнению полковника, это похоже на «бунт» против американской валюты.

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