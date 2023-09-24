МО РФ: силы Карабаха сдали более тысячи единиц стрелкового оружия

В министерстве добавили, что к сегодняшнему дню нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Нагорном Карабахе продолжается сдача вооружения и военной техники при посредничестве российских миротворцев. Об этом стало известно из бюллетени Министерства иностранных дел Российской Федерации.

«На 24 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 1200 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 130 тыс. боеприпасов», - говорится в документе МО РФ.

В ведомстве добавили, что продолжается обеспечение доставки гуманитарных грузов в регион для мирного населения. На данный момент речь идет о поставках продовольствия объемом в 125 тонн и о 65 тоннах ГСМ. Всего в распоряжении российских миротворцев остаются 715 мирных жителей, из них - 402 ребенка. Им оказана необходимая медицинская помощь, обеспечивается размещение и питание.

Напомним, в пятницу 22 сентября в регионе началась сдача формированиями Карабаха оружия под контролем миротворцев. Военнослужащие миротворческого контингента продолжают поддерживать взаимодействие с официальным Баку.