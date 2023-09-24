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В США отметили успешную адаптацию ВС РФ к боевым действиям на Украине

Елизавета Кондрикова
17:47 24.09.2023
По словам генерала ВВС США, армия России адаптируется к боевым действиям в рамках спецоперации сразу на нескольких направлениях.
В США отметили успешную адаптацию ВС РФ к боевым действиям на Украине
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Вооруженные силы России успешно адаптируются к боевым действиям в ходе проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщили в издании The Wall Street Journal со ссылкой на слова командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера.

«Мы зафиксировали несколько направлений, по которым адаптируется, и, разумеется, внимательно следим», - сказал Хекер.

В публикации также говорится о том, что в США отметили то, как вооруженные силы России приспосабливаются к меняющимся условиям конфликта на Украине, что может означать определенные новые «трудности» и проблемы для киевского режима.

Генерал привел пример более активного использования ВС РФ беспилотных летательных аппаратов и перенос Москвой складов с боеприпасами за пределы зоны действия американских систем залпового огня HIMARS. Подобными результатами не может похвастаться командование Украины, что может создавать «пробуксовку» в контрнаступлении Киева.

Напомним, в начале сентября министр обороны России Сергей Шойгу указал на то, что противнику не удалось достичь целей своего наступления ни на одном направлении при «колоссальных потерях» киевского режима.

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