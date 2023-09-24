На территории ДНР ввели военную цензуру почтовых отправлений и сообщений
Военная цензура почтовых отправлений введена в Донецкой народной республике. Соответствующий указ подписал глава региона Денис Пушилин.
«Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем», - цитирует RT указ Пушилина.
Кроме того, власти республики вводят контроль телефонных переговоров. Данные пакет мер предпринят для борьбы с диверсионными группами.
Помимо этого, в ДНР вводится комендантский час с 23:30 до 04:00 по будним дням. Это не касается сотрудников оперативных служб и предприятий, обеспечивающих снабжение населенных пунктов продуктами. Общественный и частный транспорт будут проверять на наличие спецпропусков. Также указ Пушилина вводит запрет на проведение собраний, митингов и иных массовых мероприятий, кроме заранее согласованных и разрешенных Оперштабом ДНР.