В стране и мире На территории ДНР ввели военную цензуру почтовых отправлений и сообщений Ян Брацкий Помимо этого, в ДНР вводится комендантский час с 23:30 до 04:00 по будним дням. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Военная цензура почтовых отправлений введена в Донецкой народной республике. Соответствующий указ подписал глава региона Денис Пушилин. «Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем», - цитирует RT указ Пушилина. Кроме того, власти республики вводят контроль телефонных переговоров. Данные пакет мер предпринят для борьбы с диверсионными группами. Помимо этого, в ДНР вводится комендантский час с 23:30 до 04:00 по будним дням. Это не касается сотрудников оперативных служб и предприятий, обеспечивающих снабжение населенных пунктов продуктами. Общественный и частный транспорт будут проверять на наличие спецпропусков. Также указ Пушилина вводит запрет на проведение собраний, митингов и иных массовых мероприятий, кроме заранее согласованных и разрешенных Оперштабом ДНР. Экспертное мнение и аналитика