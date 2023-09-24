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На территории ДНР ввели военную цензуру почтовых отправлений и сообщений

Ян Брацкий
16:56 24.09.2023
Помимо этого, в ДНР вводится комендантский час с 23:30 до 04:00 по будним дням.
На территории ДНР ввели военную цензуру почтовых отправлений и сообщений
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Военная цензура почтовых отправлений введена в Донецкой народной республике. Соответствующий указ подписал глава региона Денис Пушилин.

«Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем», - цитирует RT указ Пушилина.

Кроме того, власти республики вводят контроль телефонных переговоров. Данные пакет мер предпринят для борьбы с диверсионными группами.

Помимо этого, в ДНР вводится комендантский час с 23:30 до 04:00 по будним дням. Это не касается сотрудников оперативных служб и предприятий, обеспечивающих снабжение населенных пунктов продуктами. Общественный и частный транспорт будут проверять на наличие спецпропусков. Также указ Пушилина вводит запрет на проведение собраний, митингов и иных массовых мероприятий, кроме заранее согласованных и разрешенных Оперштабом ДНР.

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