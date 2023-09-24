В ДНР ввели комендантский час по будням

Ограничение на перемещение жителей и транспорта будет действовать по будням с 23:00 до 04:00.

© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

В Донецкой Народной Республики ввели комендантский час, который будет действовать по будням с 23 до 4 часов утра. Соответствующий указ подписал глава региона Денис Пушилин,

Документ, вступивший в силу 24 сентября 2023 года, устанавливает запрет на нахождение на улицах и в иных общественных местах всем жителям республики, за исключением сотрудников органов безопасности и предприятий, которые обеспечивают бесперебойное снабжение продуктами питания и восстановление населенных пунктов. Также ограничивается движение общественного и частного транспорта в случае отсутствия специального пропуска.

Кроме того, указ устанавливает запрет на проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций и иных массовых мероприятий, за исключением тех, которые были разрешены Оперативным штабом по реагированию на военные угрозы в ДНР.