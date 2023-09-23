В Запорожье и Днепропетровске прогремели взрывы

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Четыре взрыва прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщило издание «Зеркало недели». Ранее это же издание сообщило о взрыве в заливе у Одессы.

Взрывы произошли в подконтрольных Украине городе Запорожье и пригороде, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской. Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещений.

Накануне вечером сообщалось о взрывах в Кременчуге Полтавской области.