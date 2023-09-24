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В украинских госпиталях Запорожья, подконтрольном Киеву, врачи бьют тревогу из-за нехватки необходимых медицинских медикаментов и недостаточного финансирования на фоне увеличения количества раненых. Об этом сообщили в RT со ссылкой на материал издания Politico.

«Нам нужна более постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно», - рассказал изданию украинский врач.

В публикации добавили, что в настоящее время больницы в регионе продолжают свою работу, но только благодаря помощи волонтеров с необходимыми материалами, при этом раненые продолжают прибывать.

Сообщается, что украинские врачи указывают на снижение пожертвований из-за рубежа, а правительство не обеспечивает необходимым финансированием.

Сегодня утром также украинский военный рассказал о своем решении дезертировать после ранения в плечо. Врачи не смогли оказать ему необходимую помощь: в плече раненого остались осколки из-за чего иногда рука немела, и ей стало сложно шевелить. Единственный выход сержант ВСУ видел в прекращении службы за взятку.