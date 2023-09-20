Беспилотные летательные аппараты упали в Верхнесадовом и в Каче, уточнил губернатор города Михаил Развожаев.

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Российские силы ПВО сбили беспилотники под Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА», - говорится в сообщении.

В результате падения беспилотных летательных аппаратов никто из людей не пострадал, но загорелась трава как в Верхнесадовом, так и в Каче. В Каче дрон упал на территории виноградников. На месте происшествия работают специалисты.

Развожаев сообщил, что воздушная обстановка контролируется и призвал доверять официальной информации.

Ночью в Минобороны России сообщили об уничтожении украинского БПЛА. Это произошло во вторник около 23.45.