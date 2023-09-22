Гладков: на подлете к Белгороду система ПВО сбила дрон
По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
На подлете к Белгороду система противовоздушной обороны сбила беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.
В настоящий момент оперативные службы выясняют, есть ли последствия на земле, добавил глава региона.
По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал, обошлось без разрушений.