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Эксперт Курочкин рассказал, как мошенники могут украсть аккаунт в Telegram

Максим Крюков
12:36 24.09.2023
По словам эксперта по кибербезопасности Алексея Курочкина, пользователя могут обмануть при смене гудка или мелодии звонка.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Мошенники могут получить доступ к аккаунту в социальных сетях пользователя через сообщение об оказании услуги. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. По его словам, человек может попасть в ловушку злоумышленников при установке приложения, например, сервиса по смене гудка или мелодии звонка.

«А это смс-ка от Telegram. Далее мошенники активируют Telegram на другом устройстве и перехватывают управление аккаунтом», - сказал собеседник телеканала.

Он объяснил, что проблема мессенджеров в том, что они слабо защищены, не проверяются на вирусы и возможности программы тех файлов, которые пересылаются через них. Как отметил эксперт, если компании введут процесс проверки, то это скажется на скорости передачи данных.

«Мессенджеры чем хороши - это быстрый обмен информацией. Доверяете ли вы этой информации и файлам или нет - это уже ваше личное дело. Мессенджер здесь ответственность не несет», - подчеркнул Курочкин.

Он также заявил, что Android является открытой системой, «куда каждый может устанавливать что угодно и откуда угодно».

«Здесь просто ваша чистоплотность и внимательность, что вы устанавливаете, от кого вы получили, что скачиваете. Вы должны быть уверены в том, что устанавливаете», - заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили о фейковом портале «Госуслуги» в Telegram. Специалисты платформы «Мошеловка.РФ» объяснили, что пользователь, переходя по вредоносной ссылке при попытке присоединиться к каналу, позволяет мошенникам получить доступ к их телефону.

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