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Эпидемиолог Денисяк заявил, что вакцина от гриппа действует от 6 до 9 месяцев

Максим Крюков
10:38 24.09.2023
Именно поэтому необходимо прививаться от вируса гриппа каждый год, отметил врач-эпидемиолог Николай Денисяк.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Прививку от гриппа необходимо ставить ежегодно, поскольку вакцина действует от полугода до 9 месяцев. Об этом в беседе со «Звездой» заявил врач-эпидемиолог ГБУЗ МО «Дмитровская больница» Николай Денисяк.

«Прививку необходимо делать, чтобы не допустить вспышки заболеваемости. После вакцинации в течение двух недель формируется иммунитет», - сказал он.

Эксперт отметил, что медики с каждым днем увеличивают темп вакцинации граждан.

«У нас сформированы врачебные прививочные бригады, которые выезжают на предприятия, в организации, школы, детские сады», - добавил Денисяк.

По его словам, в настоящее время в Дмитровском районе Московской области вакцинировано от плана 5% взрослого населения и 7% детского населения.

Ранее врач-инфекционист Николай Чекун заявил, что в сезоне 2023-2024 возникнут четыре новых штамма гриппа: H1N1, H3N2 и два штамма вируса группы B. Он добавил, что и новые, и старые штаммы гриппа имеют одни и те же симптомы: высокая лихорадка, острое начало, высокая интоксикация, после чего появляются кашель, насморк, першение в горле.

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