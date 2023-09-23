Инфекционист Чекун предрек появление в этом сезоне четырех новых штаммов гриппа

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В сезоне 2023-2024 появятся четыре новых штамма гриппа. Об этом в интервью «Звезде» рассказал врач-инфекционист Николай Чекун.

«В этом сезоне предусматривается возникновение четырех штаммов гриппа: это H1N1, H3N2 и два штамма вируса группы B. Сейчас, по информации, в США и Корее появился новый штамм H3N2v. У нас его нет. Полагается, что этот штамм более заразный. Но пока его мы не регистрируем, не знаем, поживем - увидим. Но вакцина, которую мы проводим против H3N2, думаю, что будет на 50-60% действенна и против него», - сказал он.

Эксперт добавил, что и новые, и старые штаммы гриппа имеют одни и те же симптомы: высокая лихорадка, острое начало, высокая интоксикация, после чего появляются кашель, насморк, першение в горле.

«Естественно, грипп имеет свои осложнения, особенно штамм H2N3. В первую очередь это пневмония, а потом уже обострение хронических заболеваний, других бактериальных инфекций, таких как ларингит, отит и т.д.», - отметил собеседник телеканала.

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов объяснил рост заболеваемости ковидом и ОРВИ в начале осени этого года. По его словам, это произошло из-за того, что люди перестали использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.