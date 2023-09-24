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Юрист Горгадзе предложил решение проблемы авиадебоширов без изменения законов

Сергей Лебедев
00:59 24.09.2023
В аэропортах можно организовать прохождение алкотеста для пассажиров, вызвавших подозрения.
Юрист Горгадзе предложил решение проблемы авиадебоширов без изменения законов
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, Global Look Press
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Решить проблему авиадебоширов можно, не меняя законодательство. Такое мнение высказал адвокат Шота Горгадзе. Он считает, что в аэропортах было бы целесообразно организовать прохождение алкотеста для пассажиров, вызвавших подозрения. По его словам, данная процедура займет немного времени.

«Если мы хотим реально с этим бороться, то так и нужно делать», - подчеркнул юрист в эфире радио Sputnik.

Напомним, недавно в московском аэропорту Шереметьево пассажирка самолета, который готовился к вылету в Анталью, устроила дебош. Ее высадили из самолета.

Женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Она вела себя неадекватно, кричала и нарушала общественный порядок.

Также пассажирка отказывалась предъявить документы прибывшим на вызов полицейским.

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