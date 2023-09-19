«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом

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В московском аэропорту Шереметьево пассажирка самолета, который готовился к вылету в Анталью, устроила дебош, женщину высадили из самолета. Об этом говорится в сообщении МВД России.

Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя неадекватно, кричала и нарушала общественный порядок.

Командир воздушного судна принял решение отказать 53-летней москвичке в перелете.

После того как на борт прибыли сотрудники полиции, женщина отказывалась предъявить им свои документы. Она несколько раз повторила, что «ничего не сделала».

Когда буйную пассажирку вывели из самолета и вновь объяснили, что ей отказали в перелете, эта информация вызвала у нее сильное непонимание, а затем и возмущение.

Ранее в Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира.