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Лавров: если Запад хочет решить вопрос Украины на поле боя - будет на поле боя

Ян Брацкий
20:30 23.09.2023
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия готова к переговорам с Украиной.
Лавров: если Запад хочет решить вопрос Украины на поле боя - будет на поле боя
© Фото: ТРК «Звезда»
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Лидеры коллективного Запада всерьез не понимают сути украинского конфликта и готовы решать его только на поле боя. Об этом с трибуны ООН заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров. Говоря о «формуле мира» Владимира Зеленского российский министр назвал ее абсолютно нереализуемой.

«Мы руководствуемся голой действительностью <...> а "формула Зеленского", это, я даже не знаю, можно по-разному ее описывать, но она абсолютно нереализуема, и все это знают», - сказал Лавров.

Тем не менее Россия не закрывает двери для возможных переговоров с киевским режимом. Об этом Лавров говорил на пресс-конференции по итогам своего выступления. С его слов, Россия готова сесть за круглый стол с Украиной, но не будет обсуждать прекращение огня.

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