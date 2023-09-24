Путин: избирательная система России считается одной из лучших в мире

Глава государства отметил, что избирательная система страны базируется на четком соблюдении закона и на прозрачных избирательных процедурах.

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Российская избирательная система считается одной из лучших в мире, заявил Владимир Путин в своем поздравлении по случаю 30-летия ЦИК РФ. Она, по словам президента, базируется на прозрачных и понятных избирательных процедурах, четком соблюдении закона, защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления граждан.

Глава государства подчеркнул, что огромная заслуга Центральной избирательной комиссии заключается в эффективной реализации конституционного права граждан избирать и быть избранным.

Напомним, ровно 30 лет назад указом президента России Бориса Ельцина была образована Центральная избирательная комиссии по выборам в Государственную думу Федерального собрания.

После проведения в декабре 1993 года парламентских выборов орган был переименован в Центральную избирательную комиссию России. Сейчас ЦИК возглавляет Элла Памфилова.