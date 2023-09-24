Путин поздравил ЦИК с 30-летним юбилеем

Президент пожелал всем причастным к Центральной избирательной комиссии здоровья, успехов и всего самого доброго.

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Российский президент Владимир Путин поздравил Центральную избирательную комиссию РФ с 30-летним юбилеем. В ходе обращения глава государства поблагодарил нынешний состав ЦИК, его руководителей и всех, кто когда-либо работал в государственном органе, за выверенную и четкую организацию избирательных процессов.

«Вы независимы в своей работе. Начальников над вами нет. Все решения вы принимаете самостоятельно, публично и коллегиально. Подчиняетесь только законам и действуете на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности. От вашего профессионализма, объективности и прозрачности организации выборов во многом зависит доверие избирателей к результатам этих выборов. Вы делаете все, чтобы выборы проходили честно и легитимно при строгом соблюдении законов», - отметили президент.

Владимир Путин напомнил, что за прошедшие годы избирательная система страны прошла большой путь. Она постоянно развивается и совершенствуется. Также глава государства отметил и просветительскую работу и взаимодействие ЦИК с российскими политическими партиями, представителями гражданского общества и коллегами за рубежом.

«Хочу отдельно поблагодарить вас за огромную помощь и содействие в создании избирательных комиссий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, за то, что вы действовали смело, решительно, несмотря на трудности и многочисленные угрозы», - подчеркнул президент.

Российский лидер отметил, что избирательная система страны считается одной из лучших в мире, потому что базируется на прозрачных и понятных избирательных процедурах, на четком соблюдении законодательства, на защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления ее граждан.

«Именно народ - источник власти в нашей стране. Он определяет ее путь развития. И подчеркну, что в эффективной реализации важнейшего конституционного права граждан избирать и быть избранным огромная заслуга Центральной избирательной комиссии», - добавил Владимир Путин.

Президент пожелал всем причастным к ЦИК здоровья, успехов и всего самого доброго.