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«У тебя есть выбор»: расчеты гаубиц Д-30 послали противнику агитснаряды

07:00 20.09.2023
После разрыва снаряда листовки разбрасываются на большой площади.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты гаубиц Д-30 Центрального военного округа применили 122-миллиметровые агитационные снаряды и отправили на позиции ВСУ на Краснолиманском направлении специальные листовки. Кадры применения агитационных снарядов опубликовало Минобороны России.

Агитационные снаряды для орудий Д-30 - это боеприпасы, в которые вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками. В одном снаряде помещается больше 300 листовок.

В листовках содержатся призывы к военнослужащим ВСУ добровольно сложить оружие и сдаться их в плен, потому что это сохранит им жизнь и предотвратит бессмысленное кровопролитие в дальнейших боях.

«Призываем людей к тому, что не нужно с нами воевать. Чтобы они наконец поняли, что делают неправое дело», - говорит командир орудия с позывным «Зена».

Эти снаряды имеют красный цвет боевой части, чтобы их можно было отличить от других боеприпасов. Таймеры взрывателей в них настроены на разное время срабатывания в зависимости от расстояния до цели. После разрыва снаряда листовки разбрасываются на большой площади.

Внешний вид листовок разрабатывают специально, чтобы он привлекал внимание личного состава противника.

«Разрабатываем разные листовки. В частности, на этой изображен боец ВСУ и говорится о том, что у него есть выбор: погибнуть в окопе, либо сдаться в плен и остаться живым, вернуться к родственникам, вернуться к нормальной жизни», - рассказал военнослужащий с позывным «Альфа».

Ранее «Звезда» уже рассказывала о работе по противнику агитснарядами на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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