В стране и мире спецоперация Российские военные показали потери ВСУ в Клещеевке после «мясного штурма» Военнослужащий, который комментирует кадры, подчеркнул, что бойцам ВС РФ удается отбивать все атаки врага. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские военные показали видео потерь противника в Клещеевке. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны РФ. «Сегодня враг опять устроил "мясной штурм" наших позиций в Клещеевке. Смотрите, что из этого получилось», - комментирует кадры с уничтоженными боевиками военнослужащий. Боец ВС РФ добавил, что нашим военным удается отбивать все атаки противника, «крушить нацистов». Российское оборонное ведомство публиковало подобные кадры из Клещеевки в минувший вторник, 19 сентября. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика