Российские военные показали потери ВСУ в Клещеевке после «мясного штурма»
Военнослужащий, который комментирует кадры, подчеркнул, что бойцам ВС РФ удается отбивать все атаки врага.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские военные показали видео потерь противника в Клещеевке. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны РФ.
«Сегодня враг опять устроил "мясной штурм" наших позиций в Клещеевке. Смотрите, что из этого получилось», - комментирует кадры с уничтоженными боевиками военнослужащий.
Боец ВС РФ добавил, что нашим военным удается отбивать все атаки противника, «крушить нацистов».
Российское оборонное ведомство публиковало подобные кадры из Клещеевки в минувший вторник, 19 сентября.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.